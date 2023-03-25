الإعلام الحكومي ينعى الصحفية مرج الزهور أبو هين

نعى المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم السبت، الصحفية الفلسطينية مرج الزهور محمود أبو هين، التي توفيت اليوم.

وتوجه سلامة معروف رئيس "الإعلامي الحكومي" بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة أبو هين والأسرة الإعلامية الفلسطينية، لوفاة الصحفية أبو هين.

وفي برقية النعي، سأل رئيس المكتب الإعلامي الحكومي الله عزوجل أن يتغمد الراحلة أبو هين بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وقال معروف: "نسأل الله لها الرحمة والقبول، ولزوجها وذويها من عائلتي أبو هين والهندي الصبر والسلوان وحسن العزاء".

وأضاف: "الزميلة الصحفية المجتهدة مرج الزهور محمود أبوهين، كنا قد كرمناها قبل شهرين ضمن طاقم دائرة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس الأعلى للقضاء".

والفقيدة أبو هين، تبلغ من العمر 30 عامًا، وهي ابنة الشهيد القسامي القائد محمود أبو هين الذي استشهد برفقة أخويه يوسف وأيمن عام 2003م، خلال اشتباك مسلح خاضوه مع قوات جيش الاحتلال التي اقتحمت حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ودرست الراحلة تخصص الإعلام وتكنولوجيا الاتصال في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وحصلت على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.

وعملت أبو هين في عدد من المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية، إلى أن استقر بها المطاف في قسم الإعلام في المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة.

يشار إلى أن والدها سمّاها "مرج الزهور" نسبة إلى معاناة إبعاده مع عدد من قيادات حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" إلى مخيم مرج الزهور في لبنان عام 1992؛ إذ ولدت خلال تواجد والدها في الإبعاد.