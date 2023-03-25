كتلة الصحفي تنعى فقيدتها مرج الزهور أبو هين

نعت كتلة الصحفي الفلسطيني بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، الزميلة الصحفية عضو مجلس إدارتها وأحد أفراد أسرتها الصحفية مرج الزهور محمود أبو هين.

وقالت الكتلة في بيان صحفي اليوم إن الزميلة مرج أبو هين سلسلة عائلة مجاهدة مقاومة قدمت الشهداء ومازالت، فقد كانت لفقيدتنا مساهمات كبيرة في الحقل الإعلامي والمؤسساتي، ففي مجلس إدارة كتلة الصحفي الفلسطيني حملت مسئولية ملف الإعلام والنشر ، وكانت مثالاً للنشاط والمثابرة في أداء عملها دون كلل أو ملل، ونموذج يحتذى به في العطاء.

وأكدت انها مثلت الحركة النسائية حماس وكانت احدى ناشطاتها، بالإضافة لعملها ضمن وحدة الإعلام التابعة لمجلس القضاء الأعلى بغزة.

وأضافت "ناهيك عن نشاطاتها على المستوى المجتمعي والوطني الذي شهد مشاركاتها الفاعلة في جميع الفعاليات، وقد كانت تحمل هماً وطنياً وروحاً ثائرة منذ نعومة أظفارها حين استيقظت على هذه الدنيا على وجه والدها الشهيد وهو مضرج بدمائه".



وبهذه المُصاب الجلل تتقدم كتلة الصحفي الفلسطيني بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلة أبو هين وإلى زوجها عضو مجلس إدارة كتلة الصحفي الدكتور عمر الهندي وإلى الأسرة الصحفية الفلسطينية بوفاة الزميلة مرج الزهور.