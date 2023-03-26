الشعبية تهنئ المبادرة الوطنية بنجاح مؤتمرها الوطني العام

هنأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، حركة المبادرة الوطنية بنجاح مؤتمرها الوطني العام وانتخاب الأمين العام والهيئة القيادية للحركة.

وتقدمت الجبهة باسم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة د. طلال ناجي أبو جهاد والأمين العام المساعد الحاج خالد جبريل أبو العمرين وأعضاء المكتب السياسي وقيادة وكوادر الجبهة، بالتهنئة من الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الرفيق د. مصطفى البرغوثي بانتخابه أميناً عاماً وانتخاب الهيئة القيادية للحركة، وثمّنت عالياً دور حركة المبادرة الوطنية وإضافتها النوعية للحركة الوطنية الفلسطينية ومواقفها الوطنية الراسخة، وأكدت على متانة العلاقة التي تربط الجبهة بحركة المبادرة الوطنية.

جاء ذلك خلال زيارة تقدمها عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة ومسؤولها في فلسطين د. لؤي القريوتي على رأس وفد من الجبهة، حيث كان في استقبالهم وفد من حركة المبادرة ترأسه د. عائد ياغي عضو المكتب السياسي لحركة المبادرة الوطنية ومسؤول فرعها في غزة.

خلال اللقاء ناقش الطرفان تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والعلاقات الثنائية، وفي نهاية اللقاء شكر وفد المبادرة الرفاق في الجبهة على الزيارة، مثمنين دورهم وحضورهم الوطني.