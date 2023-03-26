مركز حقوقي يحذر من سياسة الهدم والتهجير التي ينتهجها الاحتلال في القدس

حذّر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، ومقره قطاع غزة، من سياسة التهجير والهدم التي تتبعها سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) مؤخرا في القدس المحتلة.

وأكّد المركز أن الهدف من وراء هذه السياسة (الإسرائيلية) هو "تهويد المدينة"، وتقويض نشاط وحركة المقدسيين والتضييق عليهم، في ظل تصاعد عمليات الهدم التي توعد فيها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير سكان المدينة، وإجراء "تطهير عرقي" للأرض والمكان.

وقال: إن ما يحدث في المدينة المقدسة من عمليات تهويد وتهجير وهدم واستيطان واقتحامات للمسجد الأقصى يعد "دليلا على عنصرية الاحتلال في تطبيق مخططاته الاستيطانية وتهويد المدينة وفرض التقسيم الزماني والمكاني".

وأكّد المركز الحقوقي أن ممارسات الاحتلال العنصرية في المدينة وعمليات الهدم والتهجير الممنهجة، تضاعفت مؤخرا، حيث هدمت قوات الاحتلال خلال شهر فبراير 37 منزلا ومنشأة في القدس المحتلة، كانت من بين 187 منشأة هدمت في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى اقتحام ما يقارب 3538 مستوطنا لباحات المسجد الأقصى.

وشدّد على أن ممارسة الاحتلال ومستوطنيه في القدس المحتلة تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر أنه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديموغرافي فيها.

وقال إن تلك الأفعال تخالف أيضا المادة 147 من ذات المعاهدة التي تقر أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، ويشكل جريمة حرب وفقا لميثاق روما.

وأدان المركز الحقوقي تزايد عمليات الهدم والتهجير في مدينة القدس المحتلة، وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ممارساته العنصرية في المدينة.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، بالتدخل العاجل لأجل الضغط على الاحتلال لوقف جريمة التطهير العرقي والعنصري التي يمارسها ضد المقدسيين.

كما شدّد على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بدوره من خلال فرض عقوبات ورقابة على ممارسات الاحتلال في المدينة المقدسة.

وفي السياق، أدن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، توسع المشاريع الاستيطانية (الإسرائيلية) في بيت لحم والقدس.

وقال في تصريح صحافي: "إن مصادقة سلطات الاحتلال الصهيونية على مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات إفرات وبيتار عيليت في بيت لحم، وجيلو شرقي القدس، تعبير عن استمرار نهج الاحتلال العدواني والتهويدي ضد شعبنا وأرضنا".

وأشار إلى أن هذه المشاريع "رسالة إلى الساعين وراء سراب التفاهمات الأمنية والسياسية مع هذا العدو المجرم".

ودعا الناطق باسم حماس السلطة الفلسطينية إلى "التوقّف عن مسار التنسيق الأمني العبثي مع الاحتلال"، لافتا إلى أن هذا المسار "لا يخدم إلا أجندته على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة".

كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتهم بالتحرك الفاعل لإنهاء الاحتلال ولجم سياساته وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

يشار إلى أنه جرى الكشف عن طرح سلطات الاحتلال عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال اليومين الماضيين.

القدس العربي