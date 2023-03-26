لوموند: تعبئة تاريخية لليهود الأمريكيين في مواجهة انجراف (إسرائيل)

قالت صحيفة "لوموند" إن الإصلاح القضائي الذي بادرت به حكومة نتنياهو يثير رفضا غير مسبوق في الشتات اليهودي بالولايات المتحدة، حيث يتم رفع الأصوات بشكل متزايد للتنديد بالتحول المتطرف للائتلاف الحاكم.

وأضافت الصحيفة أن الصورة الأكثر لفتا للنظر في هذه التعبئة ضد الحكومة (الإسرائيلية)، كانت تدخل الحاخام الأمريكي ريك جاكوبس، في نهاية شهر فبراير في تل أبيب أمام حشد من المعارضين. وتم الترحيب برئيس الاتحاد من أجل اليهودية الإصلاحية، الذي يضم مليوني شخص في الولايات المتحدة، عندما عبّر بالعبرية عن قلق الشتات.

وقال عبر الهاتف: "نحن نتحدث بدافع الحب، حان الوقت الآن للالتزام بدولة يهودية وديمقراطية، هذان المصطلحان مهددان اليوم من التحالف المؤلف من متدينين متطرفين وقوميين متطرفين، والذي لديه رؤية تفوّق لليهودية، وليس رؤية شاملة للعلمانيين والإصلاحيين. لا أستطيع أن أتخيل دولة يهودية غير ديمقراطية. مع هذه التغييرات الدراماتيكية، ستتعرض جميع الأقليات للتهديد؛ بسبب عدم وجود دستور، ومحكمة عليا لم تعد قادرة على الدفاع عنهم".

وتابعت "لوموند" التوضيح أن هالي سويفر، التي كانت مستشارة لأربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، تعتقد أن التعبئة الحالية خارجة عن المألوف.

وتضمنت الأزمات السابقة التي مرت بها (إسرائيل)، هجمات إرهابية أو تهديدات خارجية، عززت المجتمع (الإسرائيلي) وأوجدت انعكاساً للتضامن في الشتات. هذه المرة، القضية هي مستقبل الديمقراطية في (إسرائيل).

لكن اليهود الأمريكيين، كما تقول هالي سويفر، يقيمون صلة بين البلدين في هذه النقطة، وتضيف: "لقد رأينا تهديدات مماثلة في الولايات المتحدة من الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي شجع التمرد العنيف وندد بنتائج الانتخابات، بدعم من العديد من المسؤولين التنفيذيين الجمهوريين"، وعليه يلعب تأثير المرآة إلى أقصى حد، تقول "لوموند".

وأشارت الصحيفة إلى توقيع نحو 400 حاخام خطابا مفتوحا في نهاية ديسمبر 2022، أعلنوا فيه أنهم سيعارضون أي حديث داخل مجتمعاتهم من أعضاء متطرفين في التحالف الحاكم بـ(إسرائيل).

يستشهد النص بالعديد من المشاريع التشريعية التي من شأنها أن "تسبب ضررا لا يمكن إصلاحه" للعلاقة بين الشتات و(إسرائيل)، ولا سيما مراجعة قانون العودة -السماح لأي أجنبي مع جد يهودي بالهجرة إلى (إسرائيل)- وضم أجزاء من الضفة الغربية، وتآكل حقوق الأقليات، وبالطبع الإصلاح القضائي.

صاحب المبادرة بشأن هذه الرسالة هو الحاخام ديفيد تيوتش، في نيويورك، وهو ناشط منذ فترة طويلة ضد الاحتلال في الضفة الغربية.

يقول هذا الأخير: "بالنسبة لأولئك منّا الذين يعارضون الفاشية اليهودية على أسس سياسية وأخلاقية، فإن هذا يؤدي إلى أكبر انقسام في التاريخ بين اليهود الأمريكيين الليبراليين وحكومة (إسرائيل)". ويعترف ديفيد تويتش بسهولة أنه لم يكن ليستخدم تعبير "الفاشية اليهودية" علانية قبل بضعة أشهر.

التشاؤم من إمكانية السلام

لكن الحاخام يعتقد أن الوعي لم يكتمل بعد، قائلاً: "العديد من اليهود الأمريكيين لم يربطوا بين الأزمة الداخلية في (إسرائيل) وما يحدث للفلسطينيين، بما يتجاوز الخط الأخضر [الفصل الذي يعود تاريخه إلى عام 1949]؛ لكن هذا سيحدث، بالنسبة للكثيرين، أدّت المذبحة التي نظمها المستوطنون في بلدة حوارة الفلسطينية إلى إيقاظ فظّ، وغيّرت نظرة هؤلاء المستوطنين".

وأشارت الصحيفة إلى أن البعض الآخر يفضل التركيز على الأزمة المؤسسية، على غرار أوفير جوتلزون الذي غادر (إسرائيل) وانتقل إلى الولايات المتحدة في عام 2011، حيث أنشأ شركة ناشئة في وادي السيليكون، تقدم مكتبة رقمية لتخزين رسومات الأطفال وصورهم.

يعرّف أوفير جوتلزون نفسه بأنه "أمريكي (إسرائيلي) يتمتع بفخر يهودي قوي جدا"، وقد أسس في سان فرانسيسكو منظمة تسمى UnXeptable، تدين تصرفات اليمين (الإسرائيلي).

وكانت الجمعية إحدى منسقي المسيرة في واشنطن يوم 12 مارس، أمام الفندق الذي كان يقيم فيه وزير المالية الكاره للأجانب بتسلئيل سموتريتش.

ويشرح أوفير جوتلزون: "نحن لا ننتقد الاحتلال أو الضم، نستنكر الرغبة في تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية وموازين القوى، لقد تم اتهامنا بأننا فوضويون ويساريون؛ لكن هذه الأزمة من عمل الحكومة وانقلابها القضائي!".

ومضت "لوموند" موضحة أنه على الجانب (الإسرائيلي)، فإن الأزمة الحالية هي تتويج لاتجاهات رئيسية تعود إلى اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين على يد متطرف يهودي عام 1995.

ومنذ ذلك الحين، تبلورت حركة مزدوجة: صعود قوة المستوطنين والتشاؤم حول إمكانية السلام بعد الهجمات الفلسطينية للانتفاضة الثانية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.

ثم تأكيد القومية الشعبوية اليمينية التي تستهدف أي شخص أومنظمة أو وسائل إعلام أو أقلية لا تتناسب مع هذا الخط.

اختيار المعسكر

وتابعت "لوموند" القول: إن النقاش النقدي اقتصر لفترة طويلة حول هذه التطورات في الولايات المتحدة، على الدوائر المقيدة ونشطاء الشتات. في الأساس، ساد الارتباط التقليدي بـ (إسرائيل)، الوطن القومي اليهودي الوحيد في العالم، على البقية.

خاصة وأن العديد من اليهود الأمريكيين لديهم رؤية مثالية للبلد، نوع من بطاقة بريدية مشمسة، تعززها الرحلات المجانية التي تقدمها منظمة بيرثرايت (إسرائيل) للشباب في الشتات.

بالنسبة للكثيرين، تمزق الحجاب، حجاب الإنكار أو الجهل أو النسبية باسم الارتباط الصادق بالدولة اليهودية.

كما أننا ندرك لحظة التمزق هذه فيما يسمى بالصحافة "السائدة" تحت الأقلام الشهيرة. في 7 مارس، كتب كاتب العمود توماس فريدمان مقالة لاذعة في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان "اليهود الأمريكيون.. يجب أن تختاروا جانبكم في (إسرائيل)".

وقال: "(إسرائيل) تواجه أكبر صراع داخلي لها منذ تأسيسها، وكل حاخام وكل زعيم يهودي في أمريكا يسكت عن هذه المعركة، لم يعد مهمًا".

وكانت هذه اليقظة القسرية ملحوظة في رسالة مفتوحة نُشرت في 13 مارس من ما يقرب من 250 مستثمرا يقيمون في الولايات المتحدة، جاءوا من جميع الخلفيات السياسية، حيث أرسلوا تحذيراً غير مسبوق إلى بنيامين نتنياهو، جاء فيه: "سيصبح من الصعب بشكل متزايد الدفاع عن (إسرائيل) دوليا إذا نجح مشروع التحالف".

وقتها سيشعر هؤلاء المستثمرون بأنهم مضطرون لإعادة تقييم ثقتهم في (إسرائيل) كوجهة استثمارية استراتيجية.

القدس العربي