الفصائل تقرر إحياء ذكرى يوم الأرض على السلك الزائل شرق غزة

قررت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة اليوم الأحد، إحياء ذكرى يوم الأرض قرب الحدود الشرقية للقطاع.

وأكدت فصائل العمل الوطني والاسلامي في قطاع غزة، خلال دعوة لها، على ضرورة مشاركة الجماهير في إحياء ذكرى يوم الأرض، وذلك يوم الخميس الموافق 30/ 3/ 2023، بعد صلاة الظهر مباشرة.

وستقيم فصائل العمل الوطني فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض، قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة "أرض ملكة"، وذلك دعمًا وإسنادًا للحق في العودة إلى الأراضي المحتلة.

يشار إلى أن يوم الأرض الفلسطيني، يوم يُحييه الفلسطينيون في 30 آذار من كلِ سنة، وتَعود أحداثه لآذار 1976 بعد أن قامت السّلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكيّة الخاصّة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة.

وقد عم اضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب واندلعت مواجهات أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين وأُصيب واعتقل المئات.

ويعتبر يوم الأرض حدثاً محورياً في الصراع على الأرض وفي علاقة المواطنين العرب بالجسم السياسي الإسرائيلي حيث أن هذه هي المرة الأولى التي يُنظم فيها العرب في فلسطين منذ عام 1948 احتجاجات منظمة رداً على السياسات الإسرائيلية بصفة جماعية وطنية فلسطينية.