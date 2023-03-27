إضراب عام يشل (إسرائيل) احتجاجًا على قانون الإصلاح القضائي

أعلن قادة الاحتجاجات ضد قانون الإصلاح القضائي الذي تروج له حكومة، صباح اليوم الإثنين، عن أنه "سيتم شلّ الدولة" إلى حين إيقاف تشريع القانون، ودعوا إلى مظاهرة خارج مبنى الكنيست.

ويأتي ذلك عقب ليلة صاخبة بعد إعلان نتنياهو عن إقالة وزير الحرب يوآف غالانت، وأغلق خلالها متظاهرون شوارع ومفترقات طرق مركزية في تل أبيب ومناطق أخرى في أنحاء (إسرائيل)، وجرت مواجهات بينهم وبين الشرطة التي فرقتهم بالقوة.

وأعلنت نقابة الأطباء في (إسرائيل) اليوم الإثنين، عن إضراب كامل في جهاز الصحة، ويشمل الإضراب جميع المستشفيات الحكومية والعيادات، إلى حين وقف تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.

ويأتي ذلك بعد تهديد رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، بإعلان إضراب شامل في المرافق الاقتصادية في حال لم يعلن عن وقف التشريعات القضائية اليوم.

وأعلن رئيس لجنة العاملين في مطار بن غوريون، بنحاس عيدان، أنه ابتداء من صباح اليوم لن تقلع طائرات من المطار. كذلك انضم مركز الحكم المحلي إلى الإضراب، بعد تهديد الهستدروت. وقال رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيبيس، المقرب من نتنياهو إنه "لن يكون استقبال جمهور، وغدا لن يكون هناك مساعدات في روضات الأطفال ولا مخيمات ولا أي شيء آخر".

وقال رئيس نقابة الأطباء، بروفيسور تسيون حغاي، إن "الإضراب سيتوقف عندما يتم بلورة خطة واضحة ومتفق عليها لضمان الحفاظ على حقوق المرضى في جهاز الصحة". وأضاف أن "نظاما ديمقراطيا وجهاز قضاء مستقل هما الأساس لمجتمع سليم وجهاز صحة متطور. وحان الوقت للقول: كفى".

المصدر: عكا