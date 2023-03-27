مرابطة بالأقصى: وجودنا في المسجد واجب مقدس لحفظه من اعتداءات الاحتلال ودنس المستوطنين

قال الكاتبة والمرابطة في الأقصى زهرة خدرج، إن وجودنا ورباطنا في الأقصى يحفظه من اعتداءات المستوطنين وتدنيسهم.

وأضافت خدرج: "سنجاهد بالرباط في أقصانا ولن نتخاذل ولن نتنازل؛ فبيت المقدس وما حوله لمن اتبعوا دين الله ولم يبدلوا دينهم ولم يشركوا بالله".

وبيّنت أن الفلسطينيين أحق بالأقصى وبالدفاع عنه وحمايته والرباط فيه والاعتكاف؛ "فنحن فقط من يقرر أن يبقى ونعتكف ونتبع سنة نبينا محمد".

وشدّدت على أن كل من بمقدوره أن يشد الرحال للمسجد الأقصى عليه أن يفعل ولا يتوانَ، متابعة: "لنخرج إليه وقد عقدنا النية على إعماره والرباط والصلاة فيه، فإن حدث ما يمنعنا من الوصول فقد كتب لنا الأجر".

وأكّدت على ضرورة عدم التقاعس تجاه حماية الأقصى، "لنبذل ما بوسعنا لنصل؛ فأقصانا الآن أحوج من أي وقت مضى لوجودنا وانتشارنا في ساحاته ومصلياته".

وأردفت: "وجودنا فيه رباط وجهاد وعبادة، حتى مجرد الجلوس في ساحاته تشبع عينيك برؤيته، وستسير جحافلنا إليه في كل يوم وفي كل وقت من الفجر إلى العشاء".

وختمت قائلة: "لن نغادره ليلا، سنقيم فيه الليل نصلي ونتلو القرآن، ولن نقبل من أي أحد أن يملي علينا تعليماته ويحدد لنا متى ندخله ويفرض علينا متى نغادر".

واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال (الإسرائيلي).

واقتحمت شرطة الاحتلال، صباحا، المسجد الأقصى، ونشرت عناصرها الخاصة في باحاته؛ لتأمين اقتحامات المتطرفين اليهود.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن أعدادا من المستوطنين اقتحمت منذ الصباح المسجد الأقصى، ونفذت جولات استفزازية في باحاته، وأدت طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال شدّدت من إجراءاتها على أبواب الأقصى، ومنعت الشبان من الوصول للمسجد قُبيل صلاة الفجر، ودققت في هوياتهم.