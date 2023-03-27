القاهرة تقر تسهيلات لصالح السياحة الإيرانية الوافدة

أقرت القاهرة رزمة إجراءات لتسهيل حركة السياحة الأجنبية الوافدة، تضمنت قراراً بتسهيل دخول السياحة الإيرانية إلى مصر.

وجاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، اليوم الاثنين، لاستعراض خطة الحكومة المصرية لتعزيز حركة السياحة الوافدة، إلى مصر.

وقال "عيسى"، إن السياحة الإيرانية الوافدة ستحصل على تأشيرات عند وصولهم إلى المطارات جنوبي سيناء، ضمن ضوابط وشروط معينة.

ومن الشروط التي وضعتها الوزارة، حصول السائح الإيراني القادم إلى مصر، على تأشيرة، إن كان قادما ضمن مجموعات سياحية قادمة من نفس البلد.

وتتضمن الشروط أيضًا، حصول السياح الإيرانيين على التأشيرة، من خلال مجموعات سياحية تنظم عبر شركات تنسق مسبقا إلى الرحلة مع الجانب المصري.

وكشف الوزير المصري عن إصدار تأشيرة لمدة 5 سنوات متعددة الاستخدام، تصل قيمتها 700 دولار، وسيتم الإعلان عن بدء تفعيلها قريبا.

وبيّن أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر تحسنت خلال أول شهرين من العام الجاري، بنسبة 30 %، مشيرًا إلى أنه رغم انخفاض أعداد السياح خلال الفترة الماضية من روسيا وأوكرانيا، بسبب الحرب، إلا أنها شهدت في المقابل زيادة كبيرة من أمريكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.