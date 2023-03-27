هيئة علماء فلسطين تدين موقف أوقاف الأردن بإخراج المعتكفين من الأقصى

أدانت هيئة علماء فلسطين جريمة الاحتلال الإسرائيلي بإخراج المعتكفين من المسجد الأقصى المبارك.

كما أدانت الهيئة في بيان مكتوب، موقف الأوقاف الإسلامية الذي ساند الاحتلال في إخراج المعتكفين من المسجد الأقصى المبارك.

وطالبت وزارة الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية بوصفها صاحبة الإدارة على المسجد الأقصى أن تتراجع عن قرارها وتوجُّهها بمنع الاعتكاف في غير العشر الأواخر من شهر رمضان.

وجدّدت الهيئة تأكيدها الفتوى الشرعية التي أصدرتها قبيل شهر رمضان والتي تفيد وجوب الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك طيلة أيام شهر رمضان المبارك، ووجوب فتح أبوابه طيلة أيام الشهر الفضيل.

وأكدت حرمة إغلاق أبواب الأقصى أمام المعتكفين، "بل إنّ هذا الفعل يصل درجة التواطؤ مع الاحتلال الصهيوني لتمرير العدوان الصهيوني الذي يتمّ التحضير له على الأقصى المبارك فيما يسمّى الفصح العبري".

كما أكدت الهيئة أنّه ليست هناك أيّ جهة مخولة باتخاذ أيّ قرارٍ من شأنه الإضرار بالأقصى المبارك أو تسهيل العدوان الإسرائيلي عليه أيًّا كانت هذه الجهة ومهما كان مُسمّاها.

ودعت المرابطين في المسجد الأقصى المبارك إلى فرض الاعتكاف في الأقصى المبارك بالقوة وجعله أمرًا واقعًا وعدم الاستجابة والرضوخ لأيّ مطالبات بالتوقف عن الاعتكاف في الأقصى المبارك أيًّا كان مصدرها.

كما دعت الهيئة المسلمين في العالم لدعم المرابطين والمعتكفين في المسجد الاقصى ماديًّا ومعنويًّا ومشاركتهم شرف الجهاد في سبيل الله حفاظًا على مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم.