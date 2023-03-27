جماعات الهيكل تعلن عن تمديد ساعات اقتحام الأقصى خلال رمضان

أعلنت جماعات الهيكل (الإسرائيلية) رسمياً عن تمديد ساعات اقتحامها للمسجد الأقصى بالتنسيق مع شرطة الاحتلال.

ولتعويض إلغاء ما يعرف بـ "الفترة المسائية" أعلنت الجماعات المتطرفة عن أنّ اقتحاماتها للمسجد الأقصى في رمضان ستنتهي في تمام الساعة 11:45 بدلاً من 11:00.

وتأتي هذه الزيادة في فترة الاقتحامات اليومية لأول مرة خلال شهر رمضان كثمرة الاتفاقات والتوافقات التي تدار بين جماعات الهيكل وشرطة الاحتلال، في ظل وجود المتطرف "إيتمار بن غفير" كوزير للأمن الداخلي لدى الاحتلال، والذي وعد بتقديم تسهيلات غير مسبوقة لجماعات "المعبد" في فترة "عيد الفصح" التي يتوقع أن تشهد اقتحامات مركزية.