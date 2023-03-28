مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني يستنكر جريمة طعن القاضي عماد ثابت

استنكر مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني جريمة الطعن التي تعرض لها القاضي عماد ثابت في طولكرم.

وقال المركز الإعلامي القضائي في بيان، بانه ينظر بخطورة بالغة للجريمة الآثمة التي تعرض لها رئيس هيئة الجنايات في محكمة بداية طولكرم سعادة القاضي عماد ثابت بعد ظهر اليوم الاثنين.

وأشار إلى أن أحد المتهمين من أصحاب السوابق (هويته معروفة) أقدم على الغدر بالقاضي، أمام منزله، بتوجيه عدة طعنات إليه، بآلة حادة، ما أدى إلى إصابته بجروح في أنحاء مختلفة من جسمه، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسيمكث في المشفى للمراقبة.

ويتضح من المعطيات الأولية أن الجريمة التي تعرض لها رئيس هيئة جنايات طولكرم مرتبطة بعمله القضائي، وبوقائع حدثت في جلسة لمحاكمة المتهم نفسه في وقت سابق.

وطالب مجلس القضاء الاعلى الجهات الأمنية المختصة بسرعة إلقاء القبض على الجاني، وتقديمه للعدالة.