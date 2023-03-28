الهيئة الوطنية بالداخل المحتل تحذر من مخاطر المصادقة على تشكيل ما يسمى (الحرس الوطني)

حذرت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا في الداخل المحتل مما يسمى (بالحرس الوطني) الفلسطيني بهدف خنق ومحاصرة فلسطينيي الداخل.

واعتبرت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل إعلان الفاشي "بن غفير"، أمس، موافقته على تأجيل التعديلات القضائية مقابل التصديق على إنشاء ما يسمى "الحرس الوطني" وتبعيته المباشرة له؛ خطوة باتجاه مزيد من خنق فلسطينيي الداخل المحتل ومحاصرتهم.

واعتبرت الهيئة أن هذا الإعلان هو شرعنة لجرائم المستوطنين المستمرة بحق فلسطينيي الداخل، وأن ما يسمى بالحرس الوطني ليس سوى تنظيم إرهابي عنوان بطشه الأول سيكون الفلسطينيين في النقب والمدن الساحلية والجليل، وسيعمل على محاربة الفلسطينيين وتنفيذ إعدامات ميدانية وترهيبهم.

وأكدت الهيئة بأنها لن تسمح بأن تكون مناورات نتنياهو وأهدافه بالحفاظ على ائتلافه الحاكم على حساب شعبنا وحقوقه الثابتة والمشروعة.

ودعت الهيئة مكونات الداخل المحتل إلى التلاحم والتوحد في مواجهة هذه الخطوات الاستفزازية، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه الخطوة ستتحطم أمام إرادة وصمود شعبنا في الداخل المحتل، كما تحطمت كل المخططات الإرهابية السابقة.

ووجهت الهيئة دعوة للمؤسسات الحقوقية والهيئات الناشطة في حقوق الإنسان بالعمل في كافة المحافل الدولية والمحلية لفضح مخططات الاحتلال بحق أهلنا في الداخل.