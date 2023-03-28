هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير القائد وليد دقة غير مستقر والمعطيات الطبية لحالته خطيرة

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من خطورة الحالة الصحية للأسير القائد وليد دقة من الداخل المحتل المعتقل منذ ٣٨ عاماً، والذي تم نقله مؤخراً إلى مستشفى برزلاي (الإسرائيلي) بعد تعرضه لانتكاسة جديدة، حيث دخل مرحلة الخطر الحقيقي.

وأوضح محامي الهيئة كريم عجوة الذي أنهى زيارته للأسير دقة قبل قليل، أن وليد يمر بحالة غير مستقرة ناتجة عن التهاب رئوي حاد، وأن نقله الى المستشفى كان بسبب معاناته من دوخة وانخفاض بالهيموجلوبين، حيث أجريت له عدة فحوصات طبية في عيادة السجن، وبعد ذلك نقل إلى المستشفى ومؤشر فحص الدم كان حينها 7.

وقال عجوة: "أبلغني وليد أنه تم إجراء فحوصات طبية جديدة له عند نقله للمستشفى، وتم إدخال أنبوب لمنطقة الرئة لسحب السوائل ومعرفة أسباب الالتهاب الرئوي الحاد الذي يعاني منه، بالإضافة الى معاناته من آلام بالظهر والرجلين وإرهاق وهزل عند التحدث".

وأضاف عجوة: "وليد يخضع لتخطيط قلب باستمرار، وتم وضع أنبوب أكسجين للتنفس عن طريق الأنف له، ومن المقرر أن يخضع اليوم لتصوير لمنطقة الصدر، وحتى هذه اللحظة لم يتوصل الأطباء لسبب الالتهاب الرئوي الحاد، وهناك نزول يومي في وزنه".

وجددت الهيئة دعوتها للتحرك الفوري لإنقاذ حياة الأسير القائد وليد دقة، وأن يكون هناك تدخل فوري للإفراج عنه، حتى يتم تشخيص حالته بشكل حقيقي ونقله للعلاج اللازم والمناسب في إحدى المستشفيات المؤهلة لذلك.