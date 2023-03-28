العلامي: فلسطين ستشهد شتاء مُصغرًا خلال الأيام القادمة

تحدث الراصد الجوي الفلسطيني ليث العلامي، مساء اليوم الثلاثاء، إن "شتاء مُصغر سنعيشه الأيام القادمة بدرجات حرارة مُنخفضة غير مُعتادة بالنسبة لهكذا وقت".

وأضاف "العلامي" عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن أبرد تلك الليالي ستكون ليالي نهاية الأسبوع الحالي.

بدورها توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون طقس فلسطين ليوم غد الأربعاء غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن طقس فلسطين ليوم الخميس القادم سيكون غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية.