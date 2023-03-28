سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 29 مارس 2023.. سعر الذهب في سوريا اليوم.. الليرة السورية مقابل الدولار اليوم ،، شهدت أسعار صرف الدولار في سوريا استقرارًا في السوق السوداء مقابل الليرة السورية

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء

حيث وصلت إلى7425 ليرة عند الشراء في دمشق ، مقابل7,600 ليرة للبيع للولايات المتحدة دولار.

سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية

السمبوسك رمضان2023

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في دمشق اليوم، 8,135 ليرة للشراء، و 8,244 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية



بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية في حلب 390 ليرة عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 394 ليرة سورية.

تقبل الله طاعتكم ونتمنى لكم صومًا مقبولاً وإفطارًا شهياً ..📿🖤 #رمضان_كريم 🌙✨ Posted by ‎الرسالة‎ on Tuesday, March 28, 2023

سعر الذهب في سوريا يوم الأربعاء

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 29\3\2023

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 158.112 ليرة، ما يعادل 62.93 دولار.







سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 144.937 ليرة، ما يعادل 57.69 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 بالدولار: 138.351 ليرة، ما يعادل 55.06 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18: 118.586 ليرة، ما يعادل 47.20 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 92.233 ليرة، ما يعادل 36.71 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 79.056 ليرة، ما يعادل 31.46 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا: 4.917.285 ليرة، ما يعادل 1.957دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.106.811 ليرة، ما يعادل 440.52دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا: 158.112.053ليرة، ما يعادل 62.929 دولار.

روابط ذات صلة: رمضان 29 أم 30 يوم للعام 2023. موعد عيد الفطر