كم مرة ذكر شهر رمضان في القرآن الكريم؟.. شهر رمضان في القرآن الكريم، شهر رمضان من أعظم شهور السنة حيث تُكثر فيه العبادة والتضرع إلى الله تعالى.

وقد ورد ذكر شهر رمضان في القرآن الكريم بذا يتساءل الكثير من الناس عن كم مرة ورد ذكر شهر رمضان المبارك في القرآن.

روابط ذات صلة: موعد ليلة القدر 1444هـ.. متى ليلة القدر 2023

ذكر شهر رمضان في القرآن

والجدير بالذكر أن شهر رمضان المعظم قد ورد ذكره في القرآن الكريم مرة واحدة، وجاء ذكر هذا الشهر الفضيل في سورة البقرة حيث قال الله تعالى” شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان”.

وكانت هذه هي الآية الوحيدة في السورة الوحيدة التي تم ذكر شهر رمضان المعظم فيها بشكل صريح.

فائدة شهر رمضان في القرآن

سبحان الله وتعالى لم يخلق شيئا عبثا ولم يقل شيئا إلا ليعلمنا ويهذبها ويرشدنا إلى الطريق الصحيح، فقد جعل القرآن لنا منه منهجا ونورا نسير عليه.

فقد ذكر الله تعالى شهر رمضان في الآية الموجودة في سوره البقرة ليعلمنا ما هو الشهر الذي اختاره الله للصيام، كما أوضح الله تعالى في هذه الآية الرخص التي تعفي المسلم من أداء فريضة الصيام وتعويضها في وقت آخر.

و ذكرها الله تعالى بالتفصيل المرض والسفر وبعض الحالات الاخرى التي لا حرج فيها على المسلم من الإفطار ولكن بشرط تعويض صيامه في أيام أخر يقدر ويقوى فيها على الصيام.

شهر رمضان

حظي شهر رمضان بمكانة خاصة في نفوس المسلمين وعند الله تعالى فهو الشهر المفضل وقد عظمه الله تعالى حيث نزل القرآن في هذا الشهر وهذا هو السبب تعظيمه وتكريمه.

وكان نزول القران في شهر رمضان عموما وفي ليله القدر خصوصا حيث اوحى الله تعالى الى النبي محمد وأنزل عليه القرآن في هذه الليلة المباركة.

والجدير بالذكر أن القرآن لم ينزل مرة واحدة ولكنه نزل على مراحل متعددة امتدت إلى 21 عاما تقريبا.

روابط ذات صلة: دعاء اليوم الخامس من رمضان 2023.. أدعية مستحبة في شهر رمضان المبارك 2023.. دعاء رمضان 2023