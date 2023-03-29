نائب أردني يطالب بطرد سفير الاحتلال وفتح باب الاعتكاف في الأقصى

طالب عضو لجنة فلسطين النيابية، النائب الدكتور محمد أبو صعيليك، الحكومة باتخاذ خطوات جادّة ردّا على اقتحامات المسجد الاقصى منى قبل المتطرفين الصهيانة، والاستجابة للتوصية النيابية بطرد سفير الاحتلال من عمان واستدعاء السفير الأردني لدى الكيان.

وقال أبو صعيليك إن هجمات المستوطنين ازدادت شراسة خلال اليومين الماضيين وصباح اليوم، ولا بدّ من ردّ قاسٍ يتناسب مع حجم الحدث وعدم الاعتماد على الطرق الدبلوماسية فقط.

وأضاف أن مجلس النواب قدّم مذكرة نيابية سابقا لطرد سفير الاحتلال من عمان، كما صوّت أعضاء المجلس الأسبوع الماضي وبالإجماع على طرد سفير الاحتلال من عمان، وعلى الحكومة الاستجابة لتلك التوصية ردا على انتهاكات العدوّ في المسجد الأقصى.

كما طالب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بفتح باب الاعتكاف بالمسجد الأقصى طيلة شهر رمضان المبارك لحمايته من اقتحامات قطعان المستوطنين والعنف الذي يمارس ضد المعتكفين.