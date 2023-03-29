الشيخ كمال الخطيب: في ظلال يوم الأرض نستذكر الشهداء ونجدد عهدنا معهم على صونها

أكد نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ كمال الخطيب، أنه في ظلال يوم الأرض نستذكر الشهداء، ونجدد عهدنا معهم على صونها.

وقال الشيخ الخطيب إنه "في يوم الأرض الذي يصادف 30 آذار/ مارس، نتذكر شهداءنا فلا ننساهم، ونعاهدهم على أن نحفظ أرضنا".

وأضاف أنه "لن نفرط في أرضنا ولن نساوم عليها، فأرضنا هي عرضنا، وهي أمنا"، مشدداً على أنه من يفرط في عرضه، ومن يسمح بالنيل من أمه، فبطن الأرض خير له من ظهرها، بل إنه لا يستحق أن يدفن فيها.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لضرورة المشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأرض، واعتبار الخميس والجمعة المقبلين، يومي غضب شعبي في وجه الاحتلال والمستوطنين.

ودعت لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل، جماهير شعبنا للمشاركة في المسيرة المركزية غداً الخميس، لإحياء الذكرى الـ47 ليوم الأرض، مشيرة إلى أن المسيرة تنطلق من شارع الشهداء في سخنين، وذلك الساعة الثالثة عصراً، وصولاً للنصب التذكاري.

وفي وقت سابق، دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى المشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأرض، وخاصة في الأراضي المحاطة بالمستوطنات والحواجز العسكرية، في إطار المقاومة الشعبية المستمرة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت القوى على أن مواصلة الاحتلال لتصعيد عدوانه وجرائمه ضد شعبنا، لن تكسر إرادة الصمود والتمسك بالحقوق والثوابت، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.