شاهد الحلقة السابعة "ميلاد الفجر 2" بث مباشر رمضان 2023.. الحلقة السابعة مسلسل ميلاد الفجر2، يترقب الكثير من عشاق دراما المقاومة بث حلقة "ميلاد الفجر2"، الذي حجز له دور قوي في الدراما الفلسطينية النضالية.

"الرسالة نت" تقدم موعد عرض الحلقة السابعة من المسلسل الفلسطيني الثوري "ميلاد الفجر 2"، وبث الحلقات خلال شهر رمضان المبارك 2023.

روابط ذات صلة: دعاء اليوم السابع من رمضان 2023.. أدعية مستحبة في شهر رمضان المبارك 2023.. أدعية في رمضان 2023

قصة مسلسل ميلاد الفجر 2

يناقش المسلسل المكون من 30 حلقة، قضايا وطنية مهمة وقعت خلال انتفاضة الأقصى عام 2000 كما تدور أحداثه في فلسطين والشتات.

تدور قصة مسلسل ميلاد الفجر2 "انتفاضة" حول انتفاضة الأقصى كونها تشكل جزءً كبيرًا من محطّات الحقبة التاريخية للقضية الفلسطينية بدءً من دخول رئيس الحكومة (الإسرائيلية) السابق "أرئيل شارون" المسجد الأقصى.

واستشهاد الطفل محمَّد الدرَّة، وانتفاضة الشعب ومقاومة الفصائل وصراع العقول والأدمغة مع الاحتلال (الإسرائيلي)، وتنفيذ العمليات البطولية في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات، وصولاً إلى تطوير المقاومة ومواكبة مراحل تطورها خلال انتفاضة الأقصى.

لمشاهدة الحلقة السابعة من مسلسل ميلاد الفجر2 "اضغط هنا".

ويهدف المسلسل لإيصال الرواية الفلسطينية لجميع أنحاء العالم، ويخوض "حرب الرواية" مع الاحتلال، الذّي يحاول تشويه صورة مجتمعنا الفلسطيني ومقاومته وقلب الحقائق وتزوير التاريخ ودس السم في العسل.

والجزء الثاني من المسلسل يكشف السِّتار عن حقيقة الاحتلال (الإسرائيلي)، مُظهراً جرائمه وبطشه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الصَّامد والمتمسِّك بحقّه ومقاومته المشروعة حتَّى تحرير بلاده.

نزل القرآن الكريم في السابع عشر من شهر رمضان من السنة 13 قبل الهجرة النبوية،



.



.



.

.#جمعية_روافد_جازان_التطوعية — 🌹 فاطمة 🌹 (@fooze31) March 29, 2023

موعد عرض مسلسل الفجر2

سيتم عرض مسلسل الفجر 2 يوميًا الساعة 10 مساءٍ على قناة القدس اليوم الفضائية، وسيتم تحميل حلقاتها على قناة اليوتيوب الخاصة بالقناة

روابط ذات صلة: كم باقي على ليلة القدر 1444هـ.. متى ليلة القدر 2023