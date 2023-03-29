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التنمية بغزة تبدأ بتوزيع مساعدات على الأسر المتعففة

توزيع مساعدات على الأسر المتعففة
توزيع مساعدات على الأسر المتعففة

الرسالة نت- غزة

بدأت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة بتوزيع المساعدات الرمضانية على الأسر المتعففة والمحتاجة في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت إن الوزارة بدأت منذ اليوم الأول لشهر رمضان بتوزيع مساعدات على قرابة 30 ألف أسرة من مستفيدي الشؤون الاجتماعية في مختلف مناطق قطاع غزة، الذين لم تصرف لهم مخصصاتهم منذ فترة طويلة، مشيرةً إلى أن عملية التوزيع لا تزال مستمرة لهذه الأسر.

وأكدت الكحلوت، أن الوزارة ستواصل عملها وجهودها لتغطية أكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة والمحتاجة وتوفير احتياجاتها خلال شهر رمضان المبارك بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الإغاثة في قطاع غزة.

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