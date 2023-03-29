الحلقة السابعة برنامج سين الموسم الثاني.. برنامج سين الحلقة 7 أحمد الشقيري.. برنامج سين الحلقة السابعة، يتساءل الكثير من الأفراد عن الحلقة الجديدة من برنامج سين الموسم الثاني.

والذي يتم بثه عبر شاشة قناة mbc ويتناول العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة ويتابعه الكثير من الأشخاص في الوطن العربي والعالم.

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برنامج سين الموسم الثاني

جاء أحمد الشقيري في الجزء الثاني من البرنامج بمقاطع صورها من 13 دولة حول العالم، وجاءت الحلقة الأولى تعريفية وتشويقية للجزء الجديد.

ويأتي البرنامج عبر منصبة شاهد وعبر قناة mbc في الساعة 6:10 بتوقيت السعودية ليقدم الموسم الجديد من سين إجابات عن أسئلة بالغة الأهمية في مواضيع اجتماعية واقتصادية وحياتية وغيرها الكثير.

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برنامج سين أحمد الشقيري

وعرض أحمد الشقيري أشياءً يفعلها ويختبرها لأول مرة مثل مشاهدة بقرة تلد أمام عينيه مباشرة، كما أُصيب وهو يحطب الخشب باستخدام فأس صغيرة بعد أن هوت الفأس على ساقه.

كما يتضح أنه أُصيب بصدمة عندما حاول تقليد رجال الإطفاء في مهامهم، كذلك زار مقدم البرنامج بقعة تحتوي على ظاهرة نادرة في كوكب الأرض، وهي ماء البحر إلى ثلج.

ويتحدث الشقيري في برنامجه عن موضوعات عديدة منها كأس العالم 2022 ومنها كذلك أطول شلال داخلي في العالم، وأطول جهاز لتصنيع السيارات في أفريقيا، وأطول خطوط إنتاج الألمنيوم في العالم.

أنا عمرى ما كنت بفكر أسافر السعودية إطلاقاً ،بعد حلقات احمد الشُقيرى والحاجات إلى السعودية بتعملها

مش عارف ليه بقول أنا نفسى أسافر هناك ولو ليومين اشوف الدنيا هناك عاملة إزاااى — Mango (@MoMoo_shawky) March 29, 2023

ويتطرق إلى أكبر مزرعة عمودية في العالم، ومجالات التحسين في العالم العربي، والأمن الغذائي، وأهمية الضحك للإنسان، ورجال الإنقاذ خلف الكواليس، الأشجار والتشجير، قطاع الطيران، والمعضلات الفكرية.

واكتسب برنامج سين اسمه من من عبارة "س سؤال" وهي تدل على فكرة البرنامج، ويبدأ التحسين دائما بالسؤال لذلك جاءت هذه التسمية بحسب تعريف الشقيري.

وألقى الشقيري الضوء على نواحي عديدة تضم 3 فئات وهم القطاع الحكومي، القطاع الخاص، القطاع التطوعي.

ويناقش البرنامج فكرة التحسين بجوانبها الكثيرة ويتناول وقائع يمكن فيها للبشر استعادة الإنجازات والنجاحات من خلال التحلي بالأمل.

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