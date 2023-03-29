رسالة ماجستير تناقش تطبيقات الإعلام الغامر الميتافيرس

منحت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الإسلامية في مدينة غزة درجة الماجستير للباحث أحمد عبد الله إسماعيل، بعد مناقشة رسالته في الصحافة التي حملت عنوان "اتجاهات الخبراء نحو تطبيقات الإعلام الغامر في فلسطين "دراسة ميدانية".

وتمثلت أهمية دراسة الباحث إسماعيل في كونها الدراسة الأولى فلسطينيًا التي تناقش تطبيقات الإعلام الغامر والميتافيرس في الإعلام.

وحسب الباحث إسماعيل فإن دراسته هدفت إلى التعرف على اتجاهات خبراء الإعلام نحو تطبيقات الإعلام الغامر في فلسطين، ودورها في تيسير فهم الأحداث وانغماس المتلقي فيها.

وأوضح أن دراسته توصلت إلى أن استخدام تطبيقات الإعلام الغامر في فلسطين من وجهة نظر المبحوثين منخفضة، على الرغم من احتياج المتلقي لهذه التطبيقات لفهم الأحداث مقارنة بباقي وسائل الإعلام الرقمي.

وأردف بقوله: " حسب نتائج الدراسة جاء التسويق والإعلان في مقدمة مجالات استخدام تطبيقات الإعلام الغامر في فلسطين من وجهة نظر المبحوثين، يليه وسائل التواصل الاجتماعي، ثم سرد القصص الرقمية".

وأوصى الباحث إسماعيل بضرورة اهتمام المؤسسات الفلسطينية باستخدام تطبيقات الإعلام الغامر بشكل أكبر، وذلك من خلال توفير الإرادة العليا والبيئة والإمكانات اللازمة لعملها، بهدف الاستفادة منها على النحو الأمثل، وتوظيفها لتيسير العمل الصحفي.

كما شدد على ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في مجال تطبيقات الإعلام الغامر بأنواعها المختلفة، ومواكبة تطورها، وتطبيقها على الإعلام الرقمي الفلسطيني، بالإضافة لتنظيم دورات تدريبية للعاملين في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، وإكسابهم مهارات التعامل مع تطبيقات الإعلام الغامر، لتوفير بيئة أكثر جاهزية لتطوير الإعلام الرقمي الفلسطيني.

وحازت أطروحة الباحث إسماعيل على إشادة لجنة الحكم والمناقشة، المكونة من الأستاذ الدكتور طلعت عيسى مشرفًا ورئيسًا، والدكتور أيمن خميس أبو نقيرة مناقشًا داخليًا، والدكتور علاء الدين محمد عياش - جامعة فلسطين التقنية - خضوري مناقشًا خارجيًا، وذلك لشمولها لموضوع الدراسة ودقتها، واتباعها منهجًا علميًا رصينًا.

ونظرًا لأهمية موضوع الدراسة، أوصت لجنة المناقشة الباحث بتحويل بحثه إلى كتاب ليبقى مصدرًا موثوقًا للمعرفة والاطلاع من قبل الباحثين وطلبة العلم.