بايدن: خصصنا 690 مليون دولار لتعزيز الديمقراطية بالعالم

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإنفاق 690 مليون دولار لتعزيز برامج الديمقراطية في أنحاء العالم.

وأكد "بايدن" خلال قمة الثانية للديمقراطية، اليوم الأربعاء، أنه يعتزم اغتنام فرصة القمة التي تستمر يومين، بهدف التركيز على جعل "التكنولوجيا تعمل لصالح الديمقراطية وليس ضدها".

ودعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، 120 من قادة العالم لحضور القمة التي تعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ويركز التمويل الجديد على البرامج التي تدعم وسائل الإعلام الحرة والمستقلة، ومكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان وتطوير التكنولوجيا التي تعمل على تحسين الديمقراطية، ودعم انتخابات حرة ونزيهة.

وشهد العالم 15 شهرًا مضطربة منذ القمة الأولى للديمقراطية في ديسمبر/ كانون أول 2021، إذ خرج العالم من جائحة "كورونا"، وشنت روسيا حربها ضد أوكرانيا، وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية زيادة النفوذ العسكري والاقتصادي للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.

واستضافت الولايات المتحدة القمة الأخيرة لوحدها، وجندت هذه المرة 4 مضيفين مشاركين، بعد أن انتقد سفراء من الصين وروسيا القمة الأولى، واتهموا "بايدن" بإحداث انقسام عالمي بعقلية الحرب الباردة.