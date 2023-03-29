تشات جي بي تي يضيف خصائص جديدة

كشفت شركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه بي" إضافة مزيد من الوظائف والخصائص إلى منصة محادثة الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي"، بهدف توسيع نطاق الاستخدام الوظيفي للمنصة بشدة.

الخصائص والوظائف الجديدة

وتضم المجموعة الأولى من الخصائص والوظائف الجديدة، إمكانية اختيار مستخدمي ومطوري "تشات جي بي تي"، والسماح لـ"تشات جي بي تي" باختيار مصادر جديدة للبيانات المباشرة والمحدثة عبر الإنترنت، بما ذلك المصادر المستقلة مثل "إكسبيديا" و"كاياك" و"إنستركارت".

عيون وآذان

وقالت "شركة أوبن إيه آي" على موقعها الإلكتروني: "على الرغم من أنه لا تشبيه مثالياً، فإن الإضافات الجديدة يمكن أن تكون عيوناً وآذاناً لنماذج اللغة وتسمح لها بالوصول إلى معلومات حديثة للغاية وشخصية ومحددة جداً، وإضافتها إلى البيانات المعالجة التي تعتمد عليها".

على سبيل المثال، يمكن لمنصة "تشات جي بي تي" الآن البحث عن إجابة لسؤال، مثل مدى نجاح مبيعات تذاكر السينما للأفلام الفائزة بجوائز الأوسكار للعام الحالي، مقارنة بالأفلام الأخرى الصادرة حديثاً.

وهذه الوظيفة الجديدة تعمل بفضل إضافة إمكانية تصفح مواقع الإنترنت، التي تتيح للمنصة الحصول على المعلومات المتاحة على المواقع المختلفة، ثم تصنيفها ومعالجتها لتقديم الإجابة.

وكتب سام ألتمان، الشريك المؤسس لشركة "أوبن إيه آي" على موقع تويتر المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، قائلاً: "إن الإضافات الجديدة مازالت تجريبية، لكننا نعتقد أنها خطوة عظيمة في هذا الاتجاه. فهذه الخاصية مطلوبة بشدة".

تشات جي بي تي

تشات جي بي تي أو "ChatGPT"‏ روبوت محادثة طوّرته شركة "أوبن إيه آي"، وأُطلق في نوفمبر 2022، وهو مبنيّ على عائلة جي بي تي-3 الخاصة بأوبن إي آي لنماذج اللغات الكبيرة وضُبط بدقة "إحدى طرق نقل التعلم" باستخدام تقنيات التعلم المراقب والتعليم المدعوم.

أُطلق نموذجٌ أوليّ من شات جي بي تي في 30 نوفمبر 2022، وسرعان ما حظي بالاهتمام لردوده التفصيلية والإجابات المفصلة في عديد من مجالات المعرفة.

ومع ذلك، رأى بعضهم عدم تكافئ دقة معرفته بحقائق المجالات المختلفة على أنها عيب كبير. بعد إصدار "تشات جي بي تي"، قُدّرت قيمة شركة "أوبن إي آي" بـ 29 مليار دولار أمريكيّ.