91.6 مليار دولار عجز ميزان التجارة الأمريكي في فبراير

أفادت بيانات رسمية، بارتفاع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي، بنسبة 0.6% على أساس شهري إلى 91.6 مليار دولار.

وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، فقد سجل عجز الميزان التجاري، نحو 91.1 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي وفق البيانات المعدلة.

وأشارت البيانات إلى انخفاض صادرات الولايات المتحدة بنسبة 3.8% على أساس شهري إلى 167.84 مليار دولار في فبراير، مقارنة مع 174.554 مليار دولار في الشهر السابق.

وبالنسبة للواردات الأمريكية، سجلت انخفاضا شهريا بنسبة 2.3%، إلى 259.5 مليار دولار في فبراير، مقابل 265.6 مليار دولار في الشهر السابق له.

وما تزال الولايات المتحدة تسجل عجزا تجاريا مرتفعا بسبب التداعيات الاقتصادية المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير/شباط 2022، إلى جانب ارتفاع مستويات التضخم.