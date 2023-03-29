نتنياهو يوعز لوزرائه بعدم التعليق على تصريحات بايدن

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للوزراء في حكومته بعدم التعقيب على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي طالب فيها بالتخلي عن التعديلات القضائية.

ووفقا لموقع "والا" الإسرائيلي، فإن مسؤولين أميركيين حذروا نتنياهو ومقربين منه من استفزاز الرئيس "بايدن".

وأكد أن تحذير المسؤولين لـ"نتنياهو" ينبع من أن "بايدن" يعرّف نفسه على أنه صهيوني ولديه خطوط حمر؛ حيث إنه لا يحتمل المساس بما يصفها بـ"الديمقراطية الإسرائيلية".

ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن إقالة وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، دفعت واشنطن إلى بعث رسائل شديدة اللهجة مفادها أن الإدارة الأميركية تتوقع من "نتنياهو" الوقف الفوري للتشريعات القضائية.

ووجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، انتقادا شديد اللهجة للرئيس بايدن وإدارته، وقال إن عليهم "أن يفهموا أن إسرائيل دولة مستقلة، وليست نجمة أخرى في علم الولايات المتحدة"، على حد قوله.

وجدد "بن غفير" تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها "إن إسرائيل دولة ذات سيادة، ولا تتخذ قراراتها بناء على الضغوط من الخارج".