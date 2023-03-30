مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في الناصرة

قتل شاب، الليلة الماضية، في جريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر محلية أن الشاب رويد محمد عوايسي، في العشرينيات من عمره، أصيب بجروح حرجة في القسم العلوي من جسده، ونقل إلى مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة، حيث أعلن الأطباء وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وارتكبت هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل الشاب إدريس فواز عودة، في الثلاثينيات من عمره، في جريمة منفصلة وقعت في بلدة جلجولية، ليترفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن إلى 37 قتيلا، في ظل تواطؤ الشرطة (الإسرائيلية) وتقاعسها عن التصدي لعصابات الإجرام.