47 عامًا على ذكرى (يوم الأرض)

يُحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى 47 لـ(يوم الأرض)، مؤكدين تمسكهم بهويتهم وأرضهم التي تبقى محور نضال الفلسطينيين وجوهر الصراع مع الاحتلال.

وتحل الذكرى هذا العام فيما تتغوّل سلطات الاحتلال (الإسرائيلية) في ممارسة سياسات مصادرة وهدم المنازل والتهجير، بزعم البناء غير المرخص أو عدم اعتراف بملكية الفلسطينيين على الأرض التي ورثوها وامتلكوها من قبل النكبة في عام 1948.

وأكثر من أي وقت مضى، يطبق مبدأ (أرض أكثر وعرب أقل) في الفكر الصهيوني بشكل علني، خصوصاً مع ما تشهده منطقة النقب والضفة الغربية المحتلة في الآونة الأخيرة.

ويبدو مشهد اليوم امتداداً لما حدث في عام 1976 عندما سقط ستة شهداء في 30 مارس/ آذار من ذلك العام في سخنين وعرابة ودير حنا وكفر كنا والطيبة، بعد مصادرة حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية. وخرجت احتجاجات رافضة للقرار (الإسرائيلي) الهادف إلى تهويد الجليل، وإقامة مستوطنات جديدة، وتفريغه من الفلسطينيين.

ووفق شهود عيان من بلدات مثلث (يوم الأرض) سخنين وعرابة ودير حنا، فقد حوّل جيش الاحتلال (الإسرائيلي) يومها الأحياء السكنية إلى ساحة حرب ضد شعب أعزل.

وفي 29 مارس 1976، ليلة (يوم الأرض)، حاولت سلطات الاحتلال أن تصادر 29 دونماً من منطقة تسعة من أرض المَل، وهي أراض تابعة لسخنين وعرابة ودير حنا، وتمثل اليوم أراضي واسعة مليئة بأشجار الزيتون.

أما شهداء يوم الأرض الستة فهم، خير ياسين (23 سنة) من عرابة البطوف، ورجا أبو ريا (23 سنة) من سخنين، وخضر خلايلة (27 سنة) من سخنين، وخديجة شواهنة (23 سنة) من سخنين، ومحسن طه (15 سنة) من كفركنا، ورأفت علي زهيري (19 سنة) من مخيم نور شمس.