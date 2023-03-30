بعد أن أقاله نتنياهو.. بوادر عودة (جالانت) لوزارة الجيش

ذكرت مصادر صحافية (إسرائيلية) الليلة الماضية، أن مساعي تبذل لإعادة وزير جيش الاحتلال (الإسرائيلي) (يوآف جالانت) إلى مكتبه بعد إقالته الشفهية قبل أيام على يد رئيس وزراء الاحتلال (بنيامين نتنياهو).

وقالت القناة 12 العبرية، إن وزير الداخلية الأسبق، وزعيم حزب (شاس) آريه درعي يقود جهود الوساطة لتلطيف الأجواء بين جالانت ونتنياهو، حيث اقترح على جالانت إصدار بيان صحافي يقول فيه إن توقيت مؤتمره الصحافي لم يكن موفقاً ويعرب خلاله عن رفضه لظاهرة رفض الأوامر في الجيش.

ووفقاً للمصادر الصحفية فقد تعاطى جالانت مع المقترح بإيجابية.

وبينت القناة أنه على الرغم من قرار نتنياهو إقالة جالانت إلا أنه لم يتلق بعد كتاب استقالته وبالتالي فلا زال يمارس مهام منصبه وزيراً للجيش، حيث تفقد أمس عدة قواعد عسكرية وسط الكيان بصفته وزيراً.

يذكر أن نتنياهو قرر إقالة جالانت قبل يومين وذلك بعد خروجه في مؤتمر صحافي أدان فيه استمرار التعديلات القضائية دون التنسيق مع نتنياهو، حيث اعتبر نتنياهو ذلك تمرداً عليه وخاصة أنه كان في جولة خارجية.

بينما يأتي مقترح المصالحة بين الإثنين بعد أن رفض جالانت شرطاً لنتنياهو يقضي باستقالته من الكنيست بناءً على القانون النرويجي وذلك مقابل بقائه في منصبه وزيراً للجيش، حيث يسعى نتنياهو لإدخال عضو كنيست آخر بدلاً عنه لضمان تصويته لصالح الائتلاف مستقبلاً.

وكالة صفا