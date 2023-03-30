الاحتلال يستهدف المشاركين بفعالية يوم الأرض شرق غزة

استهدفت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، المواطنين المشاركين في فعاليات يوم الأرض شرق محافظة غزة، بالرصاص الحي وقنابل الغاز.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال المتمركزين شرق القطاع أطلقوا الرصاص الحي والغاز السام تجاه المواطنين المشاركين في فعاليات يوم الأرض شرق منطقة ملكة شرق غزة.

وشارك العشرات من الفلسطينيين ظهر اليوم في فعاليات إحياء يوم الأرض المقامة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وجاءت هذه المشاركة، بدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي، إحياءً لذكرى يوم الأرض (30/ آذار)، وتأكيدًا على حق الفلسطينيين بأرضهم.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ودعوا للوحدة الوطنية، وتعزيز المقاومة الشاملة للدفاع عن الأرض أمام الاعتداءات (الإسرائيلية) المتواصلة.