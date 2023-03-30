النائب طافش يدعو لشد الرحال للأقصى والاعتكاف فيه تصديا لمخططات الاحتلال

دعا النائب خالد طافش لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك والرباط والاعتكاف فيه، والتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية.

وقال طافش: "لا شك في أن الأقصى هو دين وعقيدة، وعليه فهناك الكثير من الأحاديث النبوية التي تحث الأمة على شد الرحال إليه والرباط فيه".

وأوضح أن شد الرحال للأقصى في الأيام الطبيعية هو واجب شرعي، فكيف إذا كان الوضع كما هو اليوم فشد الرحال والرباط في مسجدنا الاقصى ألزم من أي وقت آخر.

وأكد على ضرورة الرباط لمن استطاع الوصول إلى قدسنا واقصانا، مشددا على أننا اليوم في معركة التحدي مع الاحتلال ومخططاته التهويدية الرامية للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد وصولا لهدمه وإقامة "الهيكل" المزعوم.

وتتواصل الدعوات المقدسية، بضرورة تكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، لإحباط مخططات الاحتلال والمستوطنين، والساعية إلى تهويد المسجد والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.

ويترقب المسجد الأقصى المبارك عدوانًا كبيرًا واقتحامات واسعة خلال ما يسمى “عيد الفصح” العبري، الذي يتوافق مع الأسبوع الثالث من رمضان ما بين 6-12 نيسان/ أبريل المقبل.

وحذر مراقبون في مدينة القدس المحتلة، من طقوس خطيرة ينوي المستوطنون أداءها في باحات المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، بعد دعوات مقدسية لإحضار قرابين حيوانية والتجمع عند أبواب المسجد.

وأكد نشطاء مقدسيون أن الاحتلال يصب الزيت على نار حربه الدينية في الأقصى، لافتين إلى أن منظمات الهيكل المتطرفة تدعو المستوطنين لإحضار قرابينهم الحيوانية والتجمع على أبواب المسجد عشية “عيد الفصح العبري المزعوم”، وذلك الساعة العاشرة والنصف ليلاً من يوم 5 نيسان/ أبريل المقبل.

ويمثل قرار الجماعات الاستيطانية خطوة عدوانية جديدة بحق المقدسات الإسلامية، ومحاولة لذبح القرابين المزعومة داخل المسجد الأقصى المبارك.