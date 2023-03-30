سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 30 مارس 2023.. سعر الذهب في سوريا اليوم.. الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 30 مارس 2023، انخفاضًا ملحوظًا ، مقابل الليرة السورية، حيث وصلت في دمشق إلى 7525 ليرة للشراء، مقابل 7600 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في دمشق

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في دمشق اليوم، 8160 ليرة للشراء، و 8246 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية في دمشق

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية في دمشق 391 ليرة عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 397 ليرة سورية.

ما أسباب سقوط الليرة السورية؟

واصلت الليرة السورية السقوط أمام الدولار الأمريكي، حيث تعاني الليرة السورية من التراجع عند أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع في العام 2011، إذ فقدت جل قيمتها .

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 30 مارس 2023، استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات الفورية الصباحية، مقارنة بأسعار يوم أمس.

أسعار الذهب في سوريا اليوم بكافة العيارات

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 158.112 ليرة، ما يعادل 62.93دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 144.937 ليرة، ما يعادل 57.69 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 بالدولار: 138.351 ليرة، ما يعادل 55.06 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18: 118.586 ليرة، ما يعادل 47.20 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 92.233 ليرة، ما يعادل 36.71 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 79.056 ليرة، ما يعادل 31.46 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا: 4.917.285 ليرة، ما يعادل 1.957دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.106.811 ليرة، ما يعادل 440.52دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا: 158.112.053ليرة، ما يعادل 62.929 دولار.

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