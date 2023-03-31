منظمات الهيكل تضاعف المكافأة المالية لمن يدخل القربان إلى المسجد الأقصى

أعلنت جماعة "العودة إلى جبل الهيكل" المتطرفة الصهيونية عن مكافآت مالية تعويضية لكل مستوطن تعتقله شرطة الاحتلال أثناء مشاركته في قربان الفصح في ما يسمى بـ"عيد الفصح".

وبحسب الجماعة الصهيونية فإنه يحصل الذي يعتقل أثناء التحضير على 500 شيكل (140 دولار)؛ أما من يعتقل داخل البلدة القديمة وهو يحمل نعجة الفصح فسيحصل على 1200 شيكل (330 دولار)؛ ومن يعتقل داخل #الأقصى وهو يحمل نعجة الفصح فتعويضه سيكون 2500 شيكل (690 دولار).

أخيراً؛ من ينجح بذبح القربان داخل الأقصى فسيحصل على جائزة مالية قدرها 20,000 شيكل (5500 دولار).

وتشكل هذه المبالغ ضعف ما أُعلن عنه من مكافآت في العام الماضي؛ وتأتي جزءاً من حملة غير مسبوقة تطلقها جماعات الهيكل لفرض قربان الفصح في المسجد الأقصى بالقوة هذا العام، وتحديداً يوم الأربعاء 5-4-2023.