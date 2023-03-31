القيادي الحاج علي: الأقصى بحاجة لهبة جماهيرية عارمة لحمايته من مخططات المستوطنين

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس النائب أحمد الحاج علي، إلى الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وصد مخططات المستوطنين التي تحاول تدنيسه وفرض وقائع تهويدية فيه.

وقال الحاج علي إننا "نحتاج إلى هبة شعبية للوقوف أمام غطرسة المستوطنين، الذين يحاولون النيل من مقدساتنا"، مشدداً على ضرورة التصدي لنية المستوطنين ذبح القرابين الحيوانية داخل باحات الأقصى الأربعاء المقبل.

وأكد أننا في أيام جهاد ويجب أن لا ندخر جهداً في الدفاع عن الأقصى، وجميع المقدسات الإسلامية، مضيفاً أننا "نهيب بكل قادر على الوصول إلى المسجد الأقصى من أهالي القدس والضفة الغربية والداخل المحتل، للرباط في الأقصى".

وذكر أنه واجب على كل إنسان مسلم أن يدافع عن الأقصى بما يستطيع، ولا ينبغي أن نقلل من أي أمر يساهم في نصرة الأقصى، ويحبط مخططات الاحتلال والمستوطنين.

وفي وقت سابق، حذر مراقبون في مدينة القدس المحتلة، من طقوس خطيرة ينوي المستوطنون أداءها في باحات المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، بعد دعوات استيطانية لإحضار قرابين حيوانية والتجمع عند أبواب المسجد.

وتوعد حاخام متطرف بذبح الخراف داخل المسجد الأقصى بالقوة، وفي وضح النهار يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 نيسان/ أبريل، وذلك بعد إطلاق جماعات المستوطنين دعوات للتجمع ما بين الساعة 3:50 عصراً وحتى الساعة 7 مساءً عند الأقصى، لتقديم القرابين فيما يسمى “عيد الفصح” اليهودي.

وشدد نشطاء على أن الاحتلال يصب الزيت على نار حربه الدينية في الأقصى، لافتين إلى أن منظمات الهيكل المتطرفة تدعو المستوطنين لإحضار قرابينهم الحيوانية والتجمع على أبواب المسجد عشية “عيد الفصح” المزعوم.