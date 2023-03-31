استشهاد مستشار إيراني خلال الاعتداء (الإسرائيلي) على دمشق وحرس الثورة يتوعد

أعلن حرس الثورة الإيراني، اليوم الجمعة، استشهاد أحد مستشاريه في الاعتداء (الإسرائيلي) الليلة الماضية على دمشق.

وندّد حرس الثورة، في بيانه، "بتقاعس المنظمات الدولية وسكوتها عن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ونقض سيادة الأراضي السورية ووحدتها".

وأضاف البيان: "لا شك في أن كيان الاحتلال المجرم سيتلقى الرد على هذه الجريمة".

وفي وقت سابق، ندّدت الخارجية الإيرانية بهجمات (إسرائيل) على العاصمة السورية دمشق وضواحيها، وفق المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني.

وأضافت أن صمت المجتمع الدولي شجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه المتكررة وانتهاكه لسيادة ووحدة أراضي بلد مستقل وعضو في الأمم المتحدة.

يُذكَر أنّ سوريا تتعرّض باستمرار للعدوان (الإسرائيلي) على أراضيها.

وقد أفاد مراسل الميادين في سوريا، فجر اليوم، بأنّ الدفاعات الجوية السورية تصدت للاعتداء (الإسرائيلي) الذي استهدف جنوب العاصمة السورية.