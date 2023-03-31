آلاف يؤدون الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الإبراهيمي بالخليل

أدى ألاف المصلين الفلسطينيين صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في المسجد الإبراهيمي في الخليل.

واجتاز آلاف الفلسطينيين حواجز الاحتلال لأداء صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الإبراهيمي بالخليل، في تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على مداخل البلدة القديمة المؤدية إليه.

وفي الجمعة الأولى من رمضان، أدى نحو 30 ألفا صلاة الجمعة في المسجد الإبراهيمي.

وتأتي هذه الحشود في المسجد الإبراهيمي في ظل ما يتعرض له المسجد من مخططات تهويد واستيطان.

كما أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل والحواجز العسكرية التي أقامتها قوات الاحتلال لمنع المصلين من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة أوقاف القدس بأن 250 ألف مصلٍ أدوا اليوم صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان، وملأت الحشود الكبيرة أنحاء المسجد الأقصى.

ومنذ ساعات الصباح زحف المصلين إلى المسجد الأقصى من القدس والضفة الغربية وأراضي المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.

في المقابل، أعاقت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى الأقصى، عبر نصب عدة حواجز عسكرية بمدينة القدس المحتلة، إلى جانب وضع متاريس حديدية على مفترقات طرق وشوارع رئيسية في حي المصرارة وباب الساهرة وشارع الأنبياء وغيرها من المناطق.