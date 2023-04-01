هبّ مدافعًا عن مرابطة.. شهيد برصاص الاحتلال في الأقصى

استشهد شاب (26 عاما) من قرية حورة في النقب المحتل برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، قبيل انتصاف ليل الجمعة - السبت، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، فيما أغلقت قوات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر محلية في النقب أن الشهيد هو محمد خالد العصيبي من قرية حورة؛ درس الطب في رومانيا ونجح مؤخرًا في امتحان مزاولة المهنة.

وأفاد شهود في البلدة القديمة بأن أفراد من شرطة الاحتلال أطلقوا النار على الشاب بعد عراك مع أفراد شرطة كانوا يعتدون على فتاة بالضرب، ويحاولون اعتقالها وإخراجها من باحات المسجد قرب باب السلسلة.

ونفى الشهود ادعاء شرطة الاحتلال بأن الشاب حاول خطف سلاح أحد الجنود في باب السلسلة قرب المسجد الأقصى.

واستنفرت قوات الاحتلال في باحات المسجد الأقصى عقب إطلاق النار صوب الشاب، وأغلقت أبواب المسجد، وفرضت تضييقات وتشديدات في البلدة القديمة.

كما حاصرت قوات الاحتلال المعتكفين داخل المصلى القبلي، واعتدت على المرابطين والمرابطات.

واعتدت قوات الاحتلال بوحشية على الفلسطينيين في سوق القطانين المحاذي للمسجد للأقصى، وعاثت خرابًا في السوق.

كما اعتدت بالضرب المبرح على أحد حراس المسجد الأقصى في أعقاب إطلاقها النار على شاب فلسطيني عند باب السلسلة.