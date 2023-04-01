حماس: استهداف الاحتلال شابًا عند بوابات الأقصى جزء من الحرب الدينية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن إطلاق جيش الاحتلال النار على شاب فلسطيني عند أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك؛ جزء من الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على أهلنا ومقدساتنا.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي، مساء الجمعة:" إن الاحتلال يحاول أن ينتقم من أهلنا في القدس بعد الزحف الهادر لجماهيرنا في باحات المسجد الأقصى المبارك في صلاة الجمعة اليوم".

وشدد على أن هذه الدماء ستكون وقودًا لتصعيد النضال ضد سياسة التهويد الصهيونية، "وهي التي ستحفظ للمسجد الأقصى هويته الفلسطينية العربية الإسلامية".

وأطلق جيش الاحتلال النار صوب شاب فلسطيني حاول الدفاع عن امرأة فلسطينية بعد اعتداء جنود الاحتلال عليها عند باب السلسلة في المسجد الأقصى، ما أدى لإصابته بجراح حرجة.