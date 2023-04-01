الحرب الدينية الحرب الدينية

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

"غوغل" متهمة بسرقة "Chat GPT".. والشركة تعلق

الرسالة نت - واشنطن

نقل موقع "زذ إنفورميشن" التقني عن باحث سابق في "غوغل" قوله، إن الشركة كانت تدرب روبوت الدردشة الخاص بها "بارد" على بيانات روبوت المحادثة "تشات جي بي تي".

وكشف جاكوب ديفلين، أن الشركة استخدمت محادثات منافسها لتدريب البرنامج الخاص بها، فيما أدى إطلاق "بارد" إلى استقالة الباحث بسبب ما رأى أنها "انتهاكات" من جانب الشركة، مشيرا إلى أنها كانت تحصل على البيانات من موقع يسمى "شير جي بي تي"، وأنه تحدث إلى كبار مسؤولي "غوغل" عن هذا الأمر.

من جانبها، نفت "غوغل" ما نقله الموقع عن ديفلين، وقال المتحدث باسمها، كريس باباس، في تصريح لموقع "ذا فيرج" التقني: "لم يتم تدريب بارد على أي بيانات من "شير جي بي تي"، أو "تشات جي بي تي".

وذكر موقع "زذ إنفورميشن" في تقريره أن "غوغل" توقفت عن استخدام تلك البيانات بعد تحذيرات الباحث السابق.

و"شات جي بي تي" ‏ روبوت محادثة طوّرته "أوبن إيه آي" وأُطلق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وهو مبنيّ على عائلة "جي بي تي-3" الخاصة بـ"أوبن إي آي" لنماذج اللغات الكبيرة وضُبط بدقة باستخدام تقنيات التعلم المراقب والتعليم المدعوم.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/280479

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من تكنولوجيا

تم نسخ الرابط بنجاح.