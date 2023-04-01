"غوغل" متهمة بسرقة "Chat GPT".. والشركة تعلق

نقل موقع "زذ إنفورميشن" التقني عن باحث سابق في "غوغل" قوله، إن الشركة كانت تدرب روبوت الدردشة الخاص بها "بارد" على بيانات روبوت المحادثة "تشات جي بي تي".

وكشف جاكوب ديفلين، أن الشركة استخدمت محادثات منافسها لتدريب البرنامج الخاص بها، فيما أدى إطلاق "بارد" إلى استقالة الباحث بسبب ما رأى أنها "انتهاكات" من جانب الشركة، مشيرا إلى أنها كانت تحصل على البيانات من موقع يسمى "شير جي بي تي"، وأنه تحدث إلى كبار مسؤولي "غوغل" عن هذا الأمر.

NEW: Prominent Google AI researcher resigned after warning Alphabet CEO Sundar Pichai and other senior execs that Bard—Google’s rival to ChatGPT—was *using data from ChatGPT*.



Big no-no in that world. https://t.co/a5NeclJPK5 w/ @jon_victor_ pic.twitter.com/YEZqEqpzPS — Amir Efrati (@amir) March 29, 2023

من جانبها، نفت "غوغل" ما نقله الموقع عن ديفلين، وقال المتحدث باسمها، كريس باباس، في تصريح لموقع "ذا فيرج" التقني: "لم يتم تدريب بارد على أي بيانات من "شير جي بي تي"، أو "تشات جي بي تي".

وذكر موقع "زذ إنفورميشن" في تقريره أن "غوغل" توقفت عن استخدام تلك البيانات بعد تحذيرات الباحث السابق.

و"شات جي بي تي" ‏ روبوت محادثة طوّرته "أوبن إيه آي" وأُطلق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وهو مبنيّ على عائلة "جي بي تي-3" الخاصة بـ"أوبن إي آي" لنماذج اللغات الكبيرة وضُبط بدقة باستخدام تقنيات التعلم المراقب والتعليم المدعوم.