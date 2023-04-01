الآلاف يؤدون صلاة فجر العاشر من رمضان في المسجد الأقصى

أدى الآلاف من المصلين في مدينة القدس المحتلة، صلاة فجر العاشر من شهر رمضان في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات وتشديدات الاحتلال العسكرية.



وامتلأت ساحات المسجد الأقصى بالمصلين، وسط دعوات متواصلة لتكثيف الرباط والاعتكاف بالأقصى، لإحباط مخططات الاحتلال والمستوطنين.



وقدم المصلون للأقصى رغم التشديدات التي تفرضها سلطات الاحتلال في محيط المسجد.



وأدى أكثر من 150 ألف فلسطيني صلاة العشاء والتراويح في باحات الأقصى، مساء أمس، في عاشر ليالي شهر رمضان المبارك.



وكان نحو 250 ألف مصلٍ أدوا صلاة ظهر أمس الجمعة في الأقصى، فيما عرقلت قوات الاحتلال وصول آخرين، ومنعت من هم دون سن الـ55 عاماً من العبور عبر حاجز قلنديا العسكري.



ونصبت قوات الاحتلال الحواجز الحديدية عند باب العامود، وشارع الأنبياء، وشارع صلاح الدين، وغيرها، في محاولة لإعاقة وصول المصلين للمسجد الأقصى.