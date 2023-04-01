هنية يشيد بانسحاب رياضي لبناني من بطولة العالم لألعاب القوى

أشاد مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية بموقف العداء اللبناني مازن شريم ورفضه للتطبيع، بعدما أعلن انسحابه من سباق 200 متر في بطولة العالم للأساتذة (الماسترز) بألعاب القوى والمقامة في بولندا، بعدما جمعته القرعة بلاعب من كيان الاحتلال (الإسرائيلي).

وأكد هنية أن هذا الموقف تأكيد جديد على الموقف المشرف للرياضيين العرب والمسلمين، وتجديد لرفض التطبيع مع الاحتلال والمحافظة على الرسالة السامية لنصرة القضية الفلسطينية رغم التحديات والآثار المترتبة على هذه المواقف بسبب العقوبات التي قد تطال هؤلاء الرياضيين كما حصل مع إندونيسيا قبل أيام بعد رفضها استضافة منتخب الاحتلال في بطولة كأس العالم للشباب، وكما حصل مع بطل الجودو الجزائري فتحي نورين في أولمبياد طوكيو.

وكان العدّاء مازن شريم نشر عبر حسابه على فيسبوك، قال: "الموقف سلاح والمصافحة اعتراف، وُضعتُ أمام خيار في النصف النهائي، وبعد التواصل مع الاتحاد اللبناني لألعاب القوى أعلن انسحابي".