الحلقة الثانية من برنامج قلبي اطمأن الجزء 6 رمضان2023.. الحلقة الثانية برنامج غيث 2023..الحلقة 2 من برنامج قلبي اطمأن"الناس لناس" يوتيوب،، يتساءل العديد من الأفراد عن موعد عرض الحلقة الأولى برنامج قلبي اطمأن. والذي كان من المقرر أن يعرض يوم الخميس الماضي أول أيام شهر رمضان 2023، وينتظر المشاهد العربي على مدار السنوات السابقة عرض برنامج قلبي اطمأن في شهر رمضان، للمقدم الشهير غيث.

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متى موعد عرض برنامج قلبي اطمأن 6 في رمضان 2023؟

سيتم عرض البرنامج الساعة السابعة بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة بتوقيت مكة، والساعة الخامسة بتويت القاهرة سيُعرض برنامج قلبي اطمأن 6 على منصة شاهد وقناة اليوتيوب وقناة أبو ظبي الإماراتية في رمضان 2023

كما سيعرض برنامج قلبي اطمأن 6 الساعة السادسة مساءً بتوقيت فلسطين والساعة الثالثة عصراً بتوقيت المغرب، والساعة الخامسة بتوقيت ليبيا، ويعاد في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة الإمارات الفضائية

لمشاهدة الحلقة الثانية من قلبي اطمأن " الناس للناس" اضغط هنا

ما القنوات الناقلة لبرنامج قلبي اطمأن 6 خلال رمضان 2023؟

من خلال منصات مواقع التواصل المختلفة، كما سيعرض برنامج قلبي اطمأن على قناة أبو ظبي الإماراتية، ومنصة شاهد، وقناة اليوتيوب الخاصة بالبرنامج في رمضان2023

لمشاهدة الحلقة الأولى قلبي اطمأن "الناس للناس" رمضان 2023

اسم الموسم الجديد لقلبي اطمأن الجزء السادس

تم تسميته "تحدي الناس للناس"، بهدف نشر الناس للخير والسعادة في رمضان بطريقتهم الخاصة، وتم عرض أول حلقات البرنامج في رمضان 2023 أمس الجمعة .

ويستهدف "تحدي الناس للناس" متابعي ومحبي برنامج قلبي اطمأن 6 الموسم السادس، إذ سيشاركون طريقتهم الخاصة في نشر الحب والخير والسعادة في شهر رمضان 2023، لصفحة البرنامج الرسمية على الانستغرام، عبر وسم "#تحدي_الناس_للناس".

لمشاهدة الحلقة الثانية من قلبي اطمأن " الناس للناس" اضغط هنا

قصة برنامج قلبي اطمأن 6 خلال رمضان 2023

هو برنامج خيري يعتبر من أوائل البرامج الخيرية ، فيقوم شاب من الإمارات العربية المتحدة يسمى "غيث"، يجوب في شوارع الدول العربية، حيث يقوم بمساعدة الفقراء والمساكين في كافة الدول العربية والإسلامية من خلال افتتاح مشاريع وغيرها، على عمل لقاءات مع حالات اجتماعية واقعية في الكثير من البلدان العربية، ويقدم لها المساعدات بمختلف أشكالها كي تنهض وتواصل مشوار الحياة.

وكانت أولى حلقات برنامج غيث قلبي اطمأن الجزء السادس رمضان2023 ،في قرية أبو دريش بالسودان، ولاقت الحلقة الأولى رواجًا كبيرًا بين المتابعين

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