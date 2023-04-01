ريال مدريد يلجأ لخطة وحيدة لضم مبابي

استقر نادي ريال مدريد، على خطته بشأن إتمام صفقة التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.



وتصدر مبابي، غلاف صحيفة آس اليوم الجمعة، تحت عنوان "إدارة الملكي لا تنوي التفاوض مع باريس لمحاولة ضم مبابي في صيف 2023".



وأضافت الصحيفة "ريال مدريد يخطط للانتظار حتى صيف 2024 حتى يتمكن من ضم مبابي في صفقة انتقال حر".

وأوضحت "مبابي قام بتجديد عقده مع النادي الباريسي لمدة 3 سنوات، إلا أن الموسم الأخير يبقى اختياريا، ويحق لمبابي فقط تفعيل هذا البند من عدمه".



ونوهت أن ريال مدريد حاول التعاقد مع كيليان مبابي أكثر من مرة، الأولى في 2017، لكنه انتقل من موناكو إلى باريس سان جيرمان.



أما المرة الثانية، فقد رفض باريس، عرضا مغريا لبيع نجمه في صيف 2021، وكادت أن تتم الصفقة مجانًا بنهاية الموسم الماضي، إلا أن قائد منتخب فرنسا الجديد، قام بتجديد عقده في اللحظات الأخيرة.