موظفو وزارة المالية برام الله يعتصمون للمطالبة بحقوقهم

اعتصم موظفو وزارة المالية بحكومة محمد اشتية في ساحات الوزارة اليوم الأحد وذلك للمطالبة بمضاعفة علاوة طبيعة العمل لكافة العاملين في وزارة المالية "أسوة بموظفي وزارة الصحة" ولصرف علاوة "مخاطرة" بنسبة 35%.

وجاءت الدعوة لهذا الاعتصام الذي لم يعلن عنه عبر وسائل الاعلام مسبقا، تلبية لدعوة وجهها حراك انشىء قبل ايام من قبل عدد من الموظفين العاملين في الوزارة المالية.

وعلم ان كافة العاملين في وزارة المالية تقريبا، استجابوا لهذه الدعوة، وشاركوا في الاعتصام بما في ذلك كبار الموظفين في الوزارة.

ووفقا للدعوة التي وجهها "حراك" العاملين في وزارة المالية فان مطالبهم تتلخص في التالي:

1- مضاعفة علاوة طبيعة العمل لكافة العاملين في وزارة المالية أسوة بموظفي الصحة .

2- العمل على صرف علاوة مخاطرة بنسبة 35% .

3- تمتع كافة موظفي وزارة المالية بالخدمات التي تقدمها وزارة المالية أسوة بكل من وزارة الصحة والتعليم والتعليم العالي.

المصدر: وطن