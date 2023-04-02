حماس تدين اعتداء الاحتلال على المصلين بالأقصى وتدعو للاستنفار

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اعتداء الاحتلال السّافر على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه ليلة أمس الأحد، ومحاولة إجبارهم على مغادرة المصلّى القبلي بالقوّة وقطع الكهرباء عنهم.

وعدّته استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً فاضحاً لحرمة المقدسات وحرية العبادة المكفولة في كل الشرائع والقوانين الدولية.

ودعت الحركة في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل، إلى الاستنفار وتكثيف شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والرباط والاعتكاف فيه، والدفاع عنه في مواجهة مخططات الاحتلال والجماعات الصهيونية المتطرفة التي تسعى لذبح القرابين ولإحياء طقوسها في باحات المسجد الأقصى، قبلة المسلمين الأولى، خلال الأيام القادمة.