القوات الروسية تتقدم في باخموت وتدعو الجيش الأوكراني للاستسلام في زاباروجيا

أفاد موقع عسكري روسي بأن قوات فاغنر باتت في عمق مركز مدينة باخموت ولا تفصلها عن المبنى الإداري سوى مئات الأمتار، في حين بثت قوات دونيتسك الموالية لروسيا صورا قالت إنها توثق تدمير مواقع أوكرانية بالمنطقة الصناعية في مدينة أفدييفكا، أما أوكرانيا فأعلنت عن زيادة كبيرة في أعداد قوات الدفاع في المناطق الأكثر سخونة في باخموت وأفدييفكا وغيرهما.

وأشار موقع "ريادرفكا" العسكري الروسي إلى أن قوات فاغنر تخوض معارك عنيفة جنوب غرب باخموت وتخترق دفاعات القوات الأوكرانية تدريجيا، مضيفا أن قوات فاغنر تتقدم في منطقة كراسنويه جنوب غربي المدينة، وأنها باتت تسيطر على الطريق المؤدي إلى تلك المنطقة.

في مقابل ذلك قال معهد دراسة الحرب الأميركي "آي إس دبليو" (ISW) إن وتيرة الهجمات الروسية تراجعت في منطقة باخموت بشكل كبير، مشيرا إلى أن القوات الروسية لم تحقق أي مكاسب مؤكدة في باخموت وما حولها خلال مواجهات أمس السبت.

وأوضح تقرير للمعهد أن تساقط الثلوج بغزارة في منطقة باخموت وتقلب الأحوال الجوية أديا إلى إبطاء تقدم الروس في المدينة.

من جهتها، أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بأن القوات الروسية واصلت اقتحام باخموت نفسها وشنت عمليات هجومية فاشلة في منطقتي بوغدانوفكا وإيفانوفكا.

وفي شرق أوكرانيا بثت قوات دونيتسك الموالية لروسيا صورا تظهر لحظة رصد المواقع الأوكرانية واستهدافها بشكل مباشر بأسلحة موجهة وتدميرها، وفقا لقوات دونيتسك.

وفي دونيتسك أيضا أكدت السلطات الموالية لروسيا أن مدنيا أصيب بجروح في القصف الأوكراني للمدينة، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية قصفت أمس السبت 5 أحياء سكنية بنحو 100 قذيفة، مما ألحق أضرارا مادية بأحد المباني السكنية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد.

من جهة أخرى، قال مسؤول أوكراني كبير إن قصفا روسيا لبلدة كوستيانتينيفكا في شرق البلاد صباح اليوم الأحد أسفر عن 6 قتلى و8 جرحى.

وتبعد بلدة كوستيانتينيفكا 20 كيلومترا إلى الغرب من باخموت التي تمثل بؤرة قتال منذ ما لا يقل عن 8 أشهر في ظل محاولة القوات الروسية الاستيلاء عليها، وكان تعداد سكان البلدة 70 ألف نسمة قبل الحرب.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تليغرام "نفذ الروس قصفا مكثفا على بلدة كوستيانتينيفكا".

وأضاف أن 16 بناية سكنية و8 منازل وروضة أطفال ومبنى إداري تضررت من القصف.

دعوة للاستسلام

في هذه الأثناء، بثت القوات الروسية صورا لطائرات مسيرة تابعة لها وهي تلقي منشورات في مقاطعة زاباروجيا تدعو فيها القوات الأوكرانية للاستسلام.

وبثت وكالة ريا نوفوستي عبر تطبيق تليغرام مقطع فيديو قالت إنه يوثق إلقاء الجيش الروسي منشورات في مواقع تابعة للجيش الأوكراني في زاباروجيا تدعو عناصر القوات الأوكرانية للاستسلام وإنقاذ أرواحهم وفقا للوكالة.

وتشهد مقاطعتا زاباروجيا وخيرسون في الجنوب الأوكراني مواجهات وموجات من القصف الروسي بالصواريخ والقذائف منذ عدة أيام.

الجزيرة نت