انفجار عبوة ناسفة يستهدف سيارة قرب مطار المزة السوري

قالت وسائل إعلام رسمية سورية، الأحد، إن انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة في منطقة المزة قرب العاصمة دمشق.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر بالشرطة قولها، إنه لم تقع إصابات جراء انفجار العبوة الناسفة.

وقال سكان :"إنهم سمعوا دوي انفجارات هائلة في محيط مطار المزة العسكري".

ويأتي انفجار المزة في أعقاب سلسلة من الهجمات التي نسبت للاحتلال، ضرب آخرها مطارات عسكرية في حمص وسط سوريا، واستهدفت قوات إيرانية، وفق مصادر غربية.

وشنت دولة لاحتلال خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري، وأهدافا إيرانية، وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

متابعة للخبر السابق: انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة "المزة فيلات شرقية بدمشق.

ممكن برأيكم

جماعة المؤاومه والمماتعة فجروا السيارة للتغطية على قصف مطار المزة pic.twitter.com/fQS64dIJDF — يوسف الرحيم أبو الطيب (@D1MHMOF4KPr53P9) April 2, 2023