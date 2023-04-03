باحث فلسطيني يحصل على 7 براءات اختراع

حصل الباحث الفلسطيني الشاب محمد عبد الكريم عامر، من مدينة طوباس، وهو خريج بكالوريوس هندسة الميكاترونيكس والروبوتات والأتمتة من جامعة النجاح الوطنية، على 7 براءات اختراع في مجال تبريد الإلكترونيات، وبراءتي اختراع لنوع جديد من شفرات وإطارات المراوح لتحسين معدل التدفق وتقليل الضوضاء، في تايوان، والتي منحته الإقامة الدائمة تكريماً له على هذه الابتكارات الرائدة.

وانتقل المهندس عامر بعد حصوله على درجة البكالوريوس من جامعة النجاح في مجال هندسة الميكاترونيكس والروبوتات والأتمتة، عام 2015 إلى تايوان لإكمال دراساته العليا، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة تشياو تونغ في مجال الهندسة الميكانيكية، وأنجز أكثر من 30 بحثاً في مجالات مختلفة، مثل التبريد والتكييف، الخلايا الشمسية، إزالة الجليد، سوائل النانو وتطبيقاتها، الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة والميكاترونكس وغيرها.

وأعرب الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، رئيس جامعة النجاح عن فخره بهذه الابتكارات التي تعكس النماذج المشرفة للشباب الفلسطيني، وأكد أن جامعة النجاح تفخر بخريجيها العظماء الذين يضعون بصمتهم الإبداعية أينما تواجدوا في المجالات كافة، ويتركون الأثر العظيم في البناء والتطوير من خلال تطبيق العلم والمعرفة التي حصلوا عليها خلال دراستهم الجامعية بمراحلها المختلفة.

وأضاف أن جامعة النجاح تولي البحث العلمي اهتماماً بالغاً وتضع كافة الإمكانات أمام باحثيها في مختلف المراحل سواء كانوا أعضاء هيئة تدريسية أو طلبة، وذلك انطلاقاً من رسالتها في دعم وتشجيع البحث العلمي الأساسي والتطبيقي ‏والتطويري بوصفها إحدى أهم وأكبر معالم ‏التدريس والبحث في فلسطين.

المصدر: القدس