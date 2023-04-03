الناشطة خاطر: دماء الشهداء ترسم طريق النصر وتدفع المقاومين لمزيد من المواجهة

قالت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر، إن دماء الشهداء ترسم طريق النصر وتحرير أرض فلسطين من دنس الاحتلال.

وبينت خاطر أن عملية اقتحام الاحتلال لمدن الضفة المحتلة تهدف إلى خلق حالة من الرعب، موضحة أن الاحتلال يفشل في تحقيق ذلك.

وأوضحت أن المقاومين يواصلون مواجهة المحتل الصهيوني في جميع مناطق الضفة المحتلة، والمعركة لن تكون سهلة.

وأضافت: "الاحتلال الصهيوني يمعن في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة، ونحن أمام موجة من التصعيد في الضفة؛ نتيجة سياسات الاحتلال الإجرامية".

وأكدت أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات ستشعل النار والبارود، مبينة أن الصراع مع المحتل الصهيوني صراع وجودي، والمسجد الأقصى عنوان المرحلة.

بدورها زفت حركة حماس الشهيدين محمد ناصر سعيد ومحمد أبو بكر جنيدي، اللذين ارتقيا بنيران قوات الاحتلال في اشتباك مسلح خلال اقتحام مدينة نابلس صباح اليوم الإثنين.

وأكدت حماس أن تصعيد جرائم الاحتلال والاستخفاف بالدم الفلسطيني يستدعي تصعيد الاشتباك مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، ولا سبيل للجم الاحتلال إلا بالمقاومة.

وقالت: "إنّ شبابنا الثائر متجهزون للرد على الجريمة، ومتأهبون للدفاع عن أهلنا ومسجدنا الأقصى في ظل العدوان المتواصل الذي تقوده قوات الاحتلال وجماعات المستوطنين الإرهابية بحماية وتحريض مباشر وعلني من حكومتهم المتطرفة".